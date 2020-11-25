هالة السعيد عن فوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية: تقدير لجهود الدولة المصرية (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، لتقديرها وفوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية.

وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن فوزها كأفضل وزيرة في العالم العربي ضمن جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ليس تقدير لشخصها، وإنما تقدير لجهود الدولة في مجال التطوير الحكومي وخطط التنمية السريعة التي تقوم بها مصر.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تمثل شخص الحكومة المصرية، واختيارها تقدير لدور المرأة المصرية، مشددة على أنه لولا الدعم السياسي الغير مسبوق للملفات التي تتولها المرأة بالحكومة المصرية لما تمكنت من الفوز بهذه الجائزة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الأربعاء، فوز هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، كأفضل وزيرة في العالم العربي، ضمن جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريده عبر "تويتر": "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة".

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