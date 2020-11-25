ماذا تعرف عن صيام الميلاد عند الأقباط؟

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في ضوء بدء صوم الميلاد لدى الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، على مدار 43 يومًا، ليحتفلوا بعدها بعيد الميلاد المجيد 7 يناير.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن صوم الميلاد لدى الأقباط الأرثوذكس.



١. يبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، صوم الميلاد المجيد، وعلى مدار 43 يومًا، ليحتفلوا بعدها بعيد الميلاد المجيد 7 يناير، والذي يقابل في الشهور القبطية 29 كيهك.



٢. وتختلف الكنائس المصرية في مواعيد بدء صوم الميلاد، ومن ثم الاحتفال به.



٣. ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر، بعد صيام قرابة 40 يوما، فيما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد بنفس التقويم، بعد صيام 15 يوما يبدأ في 9 ديسمبر.



٤. فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفق التقويم القبطي يوم 29 كيهك الموافق لـ7 يناير المقبل، بعد صيام 43 يوما يبدأ في 27 نوفمبر الجاري.



٥. تقيم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية وجميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر والعالم قداسات إلهية يوميا وعشيات مساءً بحضور شعبى مكثف طيلة 43 يومًا متزامنة مع فترة صوم الميلاد المجيد.



٦. تعود مدة الصوم 43 يومًا إلى الأربعين يومًا التي صامها موسى النبى كى يتسلم الشريعة، أما الثلاثة أيام الأخرى فقد أضيفت إلى مدة الصوم في عهد البابا أبرام البابا الـ 62 للكنيسة القبطية حيث يصوم المسيحيون تذكارًا للثلاثة أيام التي صامها الأقباط حينها لنقل جبل المقطم.



٧. ويمتنع الأقباط خلال هذا الصوم عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان؛ ولكن يتاح فيه تناول الأسماك، كما يفطر الأقباط على أكلات نباتية.



٨. عدَّل البابا غبريال الثامن، مدة الصوم، وجعله 28 يومًا فقط، إلا أن الكنيسة عادت بعد وفاته إلى المدة المحددة سابقًا 43 يومًا، بينما ظل في باقي الكنائس أربعين يومًا فقط.



٩. يتخلل صوم الميلاد، شهر كيهك القبطى والمعروف بـ"الشهر المريمي" لما فيه من تكريم للسيدة العذراء، وهو مشهور بصلواته وطقوسه وألحانه وتسابيحه التي يطلق عليها "سبعة وأربعة"، وذلك إشارة إلى "سبع ثيؤطوكيات"- وهي مدائح وتطويبات خاصة بالسيدة العذراء مريم، و"أربعة هوسات"، خاصة بتسبحة نصف الليل (والهوس كلمة قبطية معناها تسبحة).