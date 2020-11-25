إيران تسجل 13843 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل 13843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة.

 

كما أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، تسجيل 469 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 894385، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 46107 منذ تفشي الوباء في البلاد.

 

ولفت الصحة الإيرانية، إلى أن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي: 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.

 

4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشسيتان.

 

 

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