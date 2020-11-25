ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، احالة اوراق المتهم الاول والثاني فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة لمفتي الجمهورية لاخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا وحددت جلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم.


وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم
ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم

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