جنايات شبرا تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير واستعمال توكيلات رسمية



وأوضحت طليقته، أن المتهم لم يحضر لحصوله على أحكام نهائية بحبسها إلا أنها فوجئت بذلك الأمر وقامت بشكايته وأخرين في تلك القضية وجرى استكتابها بمصلحة الطب الشرعى، وتبين تزوير ذلك التوكيل وإيصالات الأمانة سند تلك القضايا، وأثبت تحريات الأموال العامة صحة الواقعة.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات على متهم بتهمة تزوير واستعمال توكيلات رسمية.ترجع أحداث القضية بتزوير المتهم بالإشتراك مع سيدة مجهولة، توكيل رسمي عام منسوب زورا إلى طليقته "سيدة أعمال" على إثر خلافات زوجية ومالية معها، وجرى استعماله من قبله في قضايا تبديد بمعرفة أحد المحامين المتهمين في تلك القضية لتحرير تقريري المعارضة والاستئناف.