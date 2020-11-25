"نقابة الصيادلة" تتقدم ببلاغ ضد 8 تطبيقات ومواقع الكترونية تبيع أدوية عبر الإنترنت

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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استكمالًا لحملة النقابة العامة للصيادلة ضد التطبيقات والمواقع الالكترونية التى تبيع أدويةعبر الانترنت، تقدمت النقابة ببلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت حمل رقم2059006، وذلك ضد تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا، فيزيتا، يداوى، علاجى) لبيع أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى انه سبق تقديم بلاغ اخر حمل رقم 2024728 ضد تطبيق "صيدليتى"، وذلك لمخالفتهم للقانون.

وأوضحت نقابة الصيادلة ان تلك الإجراءات تأتى فى اطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

وأكدت النقابة على مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها أولًا:قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37)، و75، و18، ثانيًا: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثًا: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعًا: قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

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