الري تكشف استعدادتها للتعامل مع موسم الامطار والسيول (فيديو)

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قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الوزارة اتخذت إجراءاتها للتعامل مع أزمة تساقط أمطار غزيرة على معظم انحاء الجمهورية، بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف وخاصة بمحافظات الدلتا؛ لتكون جاهزة لأي مياه إضافية نتيجة الامطار الغزيرة المتوقعة.



وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن وأمان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن جميع محطات رفع المياه التابعة للوزارة جاهزة تمامًا وتم عمل صيانة لها منذ أشهر طويلة، لمواجهة أي ازدحامات في المصارف.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أنه تم انفاق نحو مليار ونصف بغرب الدلتا؛ لتأهيل الترع والمصارف وإنشاء صحارات ومحطات رفع لتطوير منظومة المياه ومنع حدوث أي ازدحامات للمياه أو غرق بغرب الدلتا، منوهًا بأن السيول المتوقعة بالمناطق الصحراوية مثل البحر الاحمر ومطروح وسيناء تم انفاق أكثر من 2 مليار خلال السنوات الماضية، وهناك اعمال جاري تنفيذها بنحو 2.4 مليار جنيه، لإقامة سدود وحواجز توجيه وبحيرات صناعية من أعمال الحماية من السيول بهدف حماية المنشآت والقرى السياحية والطرق وخطوط الكهرباء من تأثير السيول، مع استخدام هذه المنشآت لتخزين مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها.



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عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بهيئة الصرف لمتابعة حالة المصارف وموقف محطات الرفع المقامة عليها ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.



وشدد الدكتور عبد العاطي، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات في المصارف.



وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.



كما شدد الدكتور عبد العاطي، على الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.



واستعرض الدكتور عبد العاطي، موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف تعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه بتكلفة قدرها 14،2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1،7 مليار م3سنة)، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة والذى تم تنفيذه بالفعل بتكلفة تقدر بحوالي 4.255 مليار جنيه لمعالجة (0،3 مليار م3سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية.



كما أوضح الدكتور عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم حاليًا بإعداد دراسة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حاليًا في مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.



ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.



وأكد الدكتور عبد العاطي، إن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المصارف والمحطات المقامة عليها للتعامل مع أي مواقف طارئة.

