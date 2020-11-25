أبرزهم هيثم الحريري.. نواب خسروا كرسي البرلمان بجولة الإعادة

Advertisements

أظهرت مؤشرات جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب عن سقوط عدد من النواب في البرلمان بعد أن خاضوا منافسة قوية مع مرشحين سواء مستقلين أو أحزاب وتقاربت الأصوات فيما بينهم، إلا أن النتيجة الأخيرة كانت خسارتهم.



وخلال اليومين السابقين، انطلق أ التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، وهناك 10 محافظات خاضت الإعادة بكامل دوائرهم، وهي: بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، ومطروح، بينما 3 محافظات دخلت لاستكمال باقى دوائرهم الجيزة، الفيوم، والأسكندرية.



ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز أسماء النواب الذي خسروا جولة الإعادة التي أجريت في محافظات المرحلة الأولى خلال الساعات الأخيرة:



- خسر 6 نواب في محافظة الإسكندرية وهم: هيثم الحريرى، مى محمود، إلهام المنشاوى، عمرو كمال، سمير البطيخى، عفيفى كامل.





- خسر 3 نواب في محافظة الفيوم وهم: ياسر سلومة، أحمد مصطفى عبد الواحد، وعلاء جاب الله وشهرته علاء العمدة.



- هناك نائبين خسرا جولة الإعادة في محافظة بني سويف وهم: النائب الدكتور عبد الرحمن عبد الجواد وشهرته عبد الرحمن برعي والنائب عصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن.



- في قنا خسر النائب الحالى ماجد طوبيا بدائرة نجع حمادى، وفقا لما تم إعلانه من مؤشرات أولية عن نتائج اللجان.



- أسوان شهدت خسارة النائب يس عبد الصبور بدائرة، بدائرة نصر النوبة، في جولة الإعادة التي أجريت على مدار اليومين السابقين.



- خسر 3 نواب مقاعدهم في محافظة المنيا وهم، سمير رشاد أحمد عيد، حسين حسني حسين غيته، ومحمد بدوي محمود عبد الرحيم.



- في البحيرة خسر كل من عاصم مرشد بدائرة كوم حماده، وعماد فؤاد محروس، بدائرة كفر الدوار، وعاصم الفقي بدائرة دمنهور، ومحمد عمارة في دائرة الدلنجات.



- سوهاج شهدت خسارة جابر الطويقي عن دائرة دار السلام، وصلاح شوقي عقيل، والنائب مصطفى حسين أبودومة.



- أما محافظة أسيوط كانت شاهدة على خسارة كل من البدرى ضيف وتادرس قلدس بدائرة أول أسيوط.

