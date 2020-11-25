الأعلى للثقافة والبحث العلمي ينظما ندوة زيارة للتراث الفرعوني من خلال تكنولوجيا المعلومات.. اليوم

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ وبالتعاون مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ تنظم لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس ومقررها الدكتور محمود أبو النصر، ندوة "زيارة للتراث الفرعوني من خلال تكنولوجيا المعلومات"، وذلك في تمام الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر الحالي، وتقام الندوة بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (١٠١ شارع القصر العيني)؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



ويشارك بها كل من: الدكتور ممدوح عابدين أستاذ الجيولوجيا والإستشعار عن بعد بالهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ ويقدم مداخلة بعنوان: " التقنيات الحديثة ودورها في استكشاف الآثار وحماية التراث"، والدكتورة علا العجيزي أستاذ اللغة القديمة بكلية الآثار والعميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة وتقدم مداخلة بعنوان: "استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفائر الأثرية"، والدكتور فتحي صالح أستاذ الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة وسفير مصر الأسبق باليونسكو وعضو مجلس الثقافة والمعرفة؛ ويقدم مداخلة بعنوان: "التكنولوجيا الحديثة والتراث"، و يدير الندوة الدكتور شريف قنديل مقرر مجلس الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة فينيس كامل جوده وزير البحث العلمي الأسبق.





