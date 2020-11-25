28 ديسمبر النطق بالحكم علي المتهمين بـ "خلية داعش النزهة "

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع طره حجز محاكمة متهمين بخلية داعش النزهة في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة والمتهمين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش، في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة"، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطفي

كانت قد أتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة المتهمين عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام،، بأنهما خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وإنضم لها المتهم الثاني وحازوا المتهمين مواد مفرقعة لتحقيق اغراض وأهداف الجماعة الارهابية المنضمين اليها والتي تعمل علي تهديد واستقرار البلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإستهداف رجال الامن من الداخلية والقوات المسلحة.

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يجري المسحة الطبية قبل مواجهة الزمالك بنهائي إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ 36 دقيقة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ يوم

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

01:10 م

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

01:12 م

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

07:27 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»