28 ديسمبر النطق بالحكم علي المتهمين بـ "خلية داعش النزهة "

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع طره حجز محاكمة متهمين بخلية داعش النزهة في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة والمتهمين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش، في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة"، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطفي



كانت قد أتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة المتهمين عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام،، بأنهما خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وإنضم لها المتهم الثاني وحازوا المتهمين مواد مفرقعة لتحقيق اغراض وأهداف الجماعة الارهابية المنضمين اليها والتي تعمل علي تهديد واستقرار البلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإستهداف رجال الامن من الداخلية والقوات المسلحة.