السبت.. ريهام عبد الغفور تكشف كواليس دورها في "ربع قيراط" ببرنامج "واحد من الناس"





وتفتح ريهام قلبها لبرنامج واحد من الناس وتكشف عن دورها المختلف والجميل فى حلقات ربع قيراط ، وكيف تصدر التريند على السوشيال ميديا طول عرض الحلقات ؟



وهل الخيانة التي تعرضت لها بطلة العمل التي تجسدها حدثت بالفعل معها.



كما تتطرق إلى الحديث عن أجرأ دور قدمته حتي الآن وما هو الدور الذي تتمني تقديمه.



كما تجيب علي الاتهامات التي توجه لها بانها طيبة زيادة عن اللزوم وهذا اثر علي عملها،عن عشقها لاسرتها وحبها الشديد لهم ، وحبها للمطبخ وكيف قامت بتأليف كتب عن الطبخ.



وعن الدور التي قدمته وتشعر انها ظلمت بسببه ، وهل مسلسل الرحلة مع باسل خياط اصابها بالاكتئاب لمدة طويلة.



وفي الختام تكشف النقاب عن الاعمال الجديدة اللى تستعد لتصويرها الفترة المقبله ، والفيلم القصير من بطولتها والذي سيعرض بمهرجان القاهرة السينمائي.



يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة الحياة.

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة الحياة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنانة ريهام عبد الغفور في حوار فنى شيق و الكشف عن عدد من الأسرار تذاع لأول مرة.