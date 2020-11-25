عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

Advertisements

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقائد القوات الجوية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وأثنى الرئيس السيسي، على الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في ضوء النجاحات في فرض الأمن والاستقرار.



وأكد الرئيس، أن قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة.



ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية الأمن القومي المصري.