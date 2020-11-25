بالزغاريد والتصفيق.. موظفو بورسعيد يهنئون "الغضبان" بحصوله على جائزة التمييز الحكومي

استقبل موظفو الديوان العام لمحافظة بورسعيد، المحافظ اللواء عادل الغضبان، بالزغاريد والتصفيق الحاد، للتهنئة بحصوله على جائزة التمييز الحكومي، كأفضل محافظ على مستوي الوطن العربي.





ومن جانبه قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لجميع الموظفين الحكوميين داخل الديوان العام، وبالأحياء والمديريات، للحصول علي هذا الإنجاز وتحقيق هذه الجائزة التي تعتبر جائزة لكل من اجتهد وعمل بأرض المحافظة.



