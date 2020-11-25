خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول تعرض المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل المواجهة.


ونفى مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول هذا الأمر وأن اللاعب يتواجد بشكل طبيعي.


وأضاف: "اللاعب خضع للمسحة الطبية اليوم مع زملائه، والجميع بخير وهناك حالة استعداد كاملة وتركيز لمواجهة نهائي البطولة".

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