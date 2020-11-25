افتتاح ورشة عمل تدريبية لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي بالقليوبية

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افتتح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، ورشه عمل لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي، وتنظمها الإدارة العامة للجودة والبيئة بالشركة القابضة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بشركة مياه القليوبية.



حضر الافتتاح الدكتور علي رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة، والدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، وممثلي جودة مياه الصرف الصحي بالشركة ومديري الفروع.



وأكد المهندس مصطفى مجاهد، على ضرورة تشغيل محطات الصرف الصحي بالطرق القياسية، للوصول إلى سيب نهائي مطابق للمواصفات التي نصت عليها القوانين المنظمة، وأن نراجع مراجعة داخلية على الإجراءات قبل مرورها على الجهات الرقابية المختلفة ولتحسين جودة الخدمة للجمهور.



تستمر أعمال الورشة على مدار ٥ أيام بمشاركة عدد من مشغلي محطات الصرف وكيميائيين معامل الصرف، وستضمن الورشة عرض الأعمال المرحلية للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، وما سيتبع من أنشطة تتضمن تقييم نظم الجودة بمحطات ومعامل الصرف الصحي الداخلية والخارجية، من خلال قوائم الاستبيان التي جرى إعداده.