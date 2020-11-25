سيارة تصطدم ببوابة مقر المستشارة الألمانية في برلين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:16 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن سيارة اصطدمت ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنيجلا ميركل، في برلين.

 

وفي سياق آخر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قرارات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

 

وقررت الحكومة الألمانية إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ومنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ابتداء من 2 نوفمبر حتى نهاية الشهر.

 

كما قررت إغلاق جميع المراكز الثقافية والترفيهية ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط.

 

وأفادت المستشارة الألمانية، عقب محادثات مع رؤساء حكومات الولايات للاتفاق على إجراءات للعزل العام جزئيا، بأن وضع فيروس كورونا خطير للغاية وأن سرعة انتشاره عالية جدا.

 

وتابعت ميركل "علينا أن نتحرك فورا لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد"، حيث صرحت بأن "هذه الإجراءات صارمة"، مضيفة أن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر.

 

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ميركل سيارة بوابة مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

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