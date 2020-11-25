ضبط 12 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

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تمكنت قوة أمنية والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق "مرسى علم إدفو" بدائرة قسم مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (حوالى 12 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب) مُحملة على (سيارة نقل) قيادة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة أسوان).



جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

