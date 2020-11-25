أمطار غزيرة ورياح.. اعرف حالة الطقس الأن

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
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حالة الطقس الان غير مستقرة، حيث شهدت العديد من محافظات الجمهورية أمطار غزيرة ورياح شديدة منها الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 25/11/2020.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.

وأكدت أن حالة الطقس سيىء اليوم وعلى المواطنين تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة ولافتات الإعلانات، واعمدة الانارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للتدفئة.

ونبهت على السائقين القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخاصة في الصباح الباكر لتعرض البلاد لشبورة مائية تعيق الرؤية.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الأربعاء يشهد أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري منها (الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).

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