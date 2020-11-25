ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) ومشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عدد "2" قالب أسطواني لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان ) بحوزة (عنصرين إجراميين، مقيمان بالإسكندرية، لهما معلومات جنائية).





وجاء ذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع.



