موعد مباراة بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الأربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا الدولي فى ألمانيا.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









ويدخل نادي بايرن ميونيخ الألماني المباراة وهو فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.



