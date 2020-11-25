موعد مباراة بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الأربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا الدولي فى ألمانيا.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل نادي بايرن ميونيخ الألماني المباراة وهو فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ يوم

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يؤكد مشاركة مينغويزا مع برشلونة بالمباريات القادمة

منذ أقل من ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:30 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»