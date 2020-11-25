برلماني: حصول مصر على المرتبة 10 عالميا بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بحصول مصر على المرتبة ال19 بنسبة 3.5% في معدلات النمو الاقتصادي 2020، وبين أكبر 20 اقتصاد في العالم، ويأتي ذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي الصادر عن اكتوبر الماضي.

وقال محي الدين، خلال البيان الصادر له، إنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا القاتل وتوقف تام لعجلة الاقتصاد فى العالم، إلا أن الحكومة استطاعت تخطي تلك الازمات من خلال تنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات القومية والاستثمارات التي تساهم وبشكل كبير في تحريك عجله التنمية والنمو الاقتصادي.

واوضح عضو مجلس النواب، إن الاجراءات والخطط الاقتصادية التى انتهجتها مصر منذ عام 2016 بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هى التى جعلت اقتصاد مصر الأن قادرًا على الصمود والاستمرار خلال هذه المرحلة الصعبة.

وأشار البرلماني، إلى أن حصول مصر على المرتبة ال 10 عالميا في الاقتصاد، هو مؤشر  ايجابى يدل على استمرار معدل النمو فى الصعود وشهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري، حيث كانت مصر تعد من بين الأسواق الناشئة التى تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية، ولكنها تمكنت الان من تخطي تلك الازمات، ولذلك فالاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

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