ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بالإسماعيلية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع (قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام) ومشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية ) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبصوير بالإسماعيلية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1،750،000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



