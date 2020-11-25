تعرف على تسهيلات حصول الشباب على وحدات صناعية كاملة المرافق

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أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية، تتراوح مساحتها ما بين 48 متر لـ 792 م في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وبنى سويف والأقصر والمنيا، والغربية، وسوهاج، وسط إقبال كبير من المواطنين والمستثمرين خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "قدمنا تسهيلات كبيرة للشباب، وجميع الوحدات الصناعة تشهد جميع المرافق".



وقال "الزلاط"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن تخفيض حجم الواردات من خلال زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، ودعم المستثمرين الصغار والكبار، وتقديم تسهيلات مختلفة لهم، وترفيق المناطق الصناعية لتشجيع المستثمرين.



وكشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 6 مجمعات صناعية جديدة، ليصل الإجمالي لـ 13 مجمع صناعي، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض سعر كراسات الشروط، كما يمكن للمواطن التقديم بالبطاقة الشخصية، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات والمستندات، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية.



وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أنه تم تقديم تسهيلات مختلفة الي الشباب للحصول على وحدات صناعية، مشيرًا إلى أن المستثمر يمكنه الحصول على أكثر من وحدة.



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قال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية بمساحات من 48 متر إلي 600 متر في 7 محافظات كاملة الترفيق، ومحاولة اختصار الإجراءات والرخص على المستثمرين، بحيث تكون الدراسات البيئية جاهزة واختصار وقت إصدار رخص التشغيل.



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على هامش جلسة التشاور المجتمعي الذي تنظمة الهيئة حول دراسات تقييم الأثر البيئي للمجمعات الصناعية في 7 محافظات وهي الأسكندرية والغربية والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر.



وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي المحافظات المذكورة فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال.



وأضاف الزلاط، أن الحكومة تستهدف تهيئة المناخ للقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع ككل، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية تعتمد وترتبط بخطة مصر 2030 بهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والاعتماد على تنفيذ مشروعات عدة مثل المجمعات الصناعية التي تخدم صغار المستثمرين.



وتابع رئيس التنمية الصناعية، أن المجمعات الصناعية ستوفر فرص عمل جديدة للشباب، وسيتم توفير عدد آخر من الوحدات الصناعية في مجمعات جديدة بخلاف المجمعات السبعة المقرر طرحها.