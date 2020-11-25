تعرف على تسهيلات حصول الشباب على وحدات صناعية كاملة المرافق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية، تتراوح مساحتها ما بين 48 متر لـ 792 م في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وبنى سويف والأقصر والمنيا، والغربية، وسوهاج، وسط إقبال كبير من المواطنين والمستثمرين خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "قدمنا تسهيلات كبيرة للشباب، وجميع الوحدات الصناعة تشهد جميع المرافق".

وقال "الزلاط"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن تخفيض حجم الواردات من خلال زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، ودعم المستثمرين الصغار والكبار، وتقديم تسهيلات مختلفة لهم، وترفيق المناطق الصناعية لتشجيع المستثمرين.

وكشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 6 مجمعات صناعية جديدة، ليصل الإجمالي لـ 13 مجمع صناعي، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض سعر كراسات الشروط، كما يمكن للمواطن التقديم بالبطاقة الشخصية، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات والمستندات، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أنه تم تقديم تسهيلات مختلفة الي الشباب للحصول على وحدات صناعية، مشيرًا إلى أن المستثمر يمكنه الحصول على أكثر من وحدة.

اقرأ أيضًا..
قال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية بمساحات من 48 متر إلي 600 متر في 7 محافظات كاملة الترفيق، ومحاولة اختصار الإجراءات والرخص على المستثمرين، بحيث تكون الدراسات البيئية جاهزة واختصار وقت إصدار رخص التشغيل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على هامش جلسة التشاور المجتمعي الذي تنظمة الهيئة حول دراسات تقييم الأثر البيئي للمجمعات الصناعية في 7 محافظات وهي الأسكندرية والغربية والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر.

وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي المحافظات المذكورة فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال.

وأضاف الزلاط، أن الحكومة تستهدف تهيئة المناخ للقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع ككل، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية تعتمد وترتبط بخطة مصر 2030 بهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والاعتماد على تنفيذ مشروعات عدة مثل المجمعات الصناعية التي تخدم صغار المستثمرين.

وتابع رئيس التنمية الصناعية، أن المجمعات الصناعية ستوفر فرص عمل جديدة للشباب، وسيتم توفير عدد آخر من الوحدات الصناعية في مجمعات جديدة بخلاف المجمعات السبعة المقرر طرحها.

أخبار تهمك

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ يوم

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يؤكد مشاركة مينغويزا مع برشلونة بالمباريات القادمة

منذ ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:30 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»