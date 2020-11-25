فى إستجابات فورية.. الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إلتماس عدد (4) حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة) وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

أخبار تهمك

كومان يؤكد مشاركة مينغويزا مع برشلونة بالمباريات القادمة

منذ أقل من ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ يوم

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:30 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»