ضبط ٢٣٠٤ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (2304) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة،أبرزها القضايا الآتية: ، وتم ضبط (6،75 طن فيليه دواجن – دهون حيوانية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غيرمشروعة بحوزة (مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط ( 1،5 طن مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص تابعة لإحدى المطاعم ) بمحافظة القاهرة.

و ضبط ( 5،5 طن مكرونة – أرز أبيض- سكر حر – 600 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

و ضبط ( 1،24 سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضبط ( 21،000 قطعة مستلزمات طبية قفاز طبى – سرنجات – خافض لسان – شكاكة ) بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية) لتجميعه (1 طن دقيق بلدى مُدعم) مخصص لمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق بغرض إستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى قدرت قيمتها بحوالى بــ (5،450 جنيه).

وتم ضبط ( 1،5 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

و ضبط (قائد سيارة نقل مبرد) حال سيره بمحافظة القاهرة وبحوزته (2 طن هياكل دواجن – مفروم دواجن ) يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "سيولة تامة" وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

وضبط (10 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة المنوفية.

وضبط (2،003 عبوة عطور مغشوشة ومقلدة نهائى – 700 لتر كحول أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتصنيع العطور " بدون ترخيص") بمحافظة الأسكندرية.

وضبط ( المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (216،724 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

وضبط (المدير المسئول عن محطة تعبئة بوتاجاز "قطاع خاص" بمحافظة الجيزة)، لقيامه بتجميع (222 طن غاز صب من خلال تعبئة إسطوانات البوتجاز ناقصة الوزن لبيعها بالسوق السوداء لحسابه.. قدرت قيمتها بـ 1،154،400 – 40 طن غاز صب قام المذكور بالتصرف فيها والإستيلاء على قيمتها عن طريق عدم إثباتها بالدفاتر الخاصة بالمصنع.. قدرت قيمتها بـ 208،000 جنيه).

وضبط ( 6 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – كائن بمحافظة الشرقية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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