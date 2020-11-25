ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بمسكنه بعين شمس

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بمسكنه بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه إكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، "له ملعومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، إختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير بإستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بإستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة" مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وكذا حافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالى- فيزا كارت- متعلقات شخصية).

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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