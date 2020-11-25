ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة بمسكنها بالقاهرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكب واقعة قتل سيدة بمسكنها بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات (مسنة، مقيمة) بأحد العقارات بدائرة القسم وبها عده طعنات.

وبالانتقال والفحص تبين سرقة (هاتف محمول - مبلغ مالى - غويشة مقلدة).

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية)

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بتواجد المجنى عليها بمفردها، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله (عاطل، مقيم بالجيزة) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم إعترف بتحصله على الهاتف المحمول من المتهم مقابل إعطائه المواد المخدرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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