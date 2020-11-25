غرق 4 أشخاص بانقلاب زورق مهاجرين قبالة جزر الكناري

أعلنت خدمة الطوارئ في جزر الكناري، اليوم الأربعاء، غرق 4 أشخاص وفقد آخرون إثر انقلاب زورق كان يقل 35 مهاجرا من منطقة المغرب العربي.

وعثرت خدمة الطوارئ في جزر الكناري على جثث أربعة أشخاص وأنقذت 28 وما زال آخرون في عداد المفقودين.

وبحسب روسيا اليوم، تواصل خدمة الطوارئ البحث عن زورق آخر.

وكان عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري هذا العام، ارتفع إلى 17 ألفا، أي عشرة أمثال عددهم في العام الماضي، فيما يستبد اليأس بسكان شمال إفريقيا الذين خسروا عملهم في السياحة وهي من القطاعات الأكثر تضررا من تفشي جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، وعدت الحكومة الإسبانية، بالمساعدة في بناء مراكز إيواء للمهاجرين بعد أن طلبت السلطات المحلية المساعدة في توفير المسكن لآلاف ينامون في العراء.