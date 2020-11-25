إعلان نتيجة دوري المعلومات العلمية بجامعة حلوان

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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نظمت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة دوري المعلومات العلمية علي مستوي كليات الجامعة ٢٠٢١-٢٠٢٠ وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، بمشاركة كليات الآداب وهندسة المطرية والعلوم والصيدلة والطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي والخدمة الاجتماعية والحقوق والتربية رياضية بنين الهرم.

واستهدفت مسابقة دوري المعلومات العلمية الكشف عن أهم وأحدث المعلومات عن الابتكارات والاختراعات العلمية، حيث تهتم الجامعة ببناء المعرفة، وتنمية طلاب الجامعة علميًا، إضافة إلى خلق الوعي الجامعي، ودعم الابتكارات والتي يرجع تأثيرها المباشر، على الاقتصاد المصري.

هذا وقد تم إعلان نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية علي مستوي كليات الجامعة، حيث شاركت كل كلية بعدد فريقين فريق(أ)و(ب) وكانت النتيجة كالتالى:—
المركز الأول كلية العلوم فريق (أ)
المركز الثاني كلية العلوم فريق(ب)
المركز الثالث كلية التربية الرياضية بنين الهرم(أ).

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