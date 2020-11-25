أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة

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نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية تثقيفية لطلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة حاضر فيها الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، وذلك فى إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعى السليم لمفاهيم الدين الإسلامى الحنيف فى نفوس طلبة كلية الشرطة ضمن البرنامج الثقافى لأكاديمية الشرطة فى العام الدراسى الحالــــى 20202021م.



ودارت الندوة حول موضوع "رجل الأمن القوى الأمين" كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمنى المتمثلة فى خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّى بحُسن الخُلق، وتوضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.





وقد أعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية وتم الرد على تساؤلات وإستفسارات بعض الطلبة فيما يتعلق بموضوع الندوة