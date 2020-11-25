أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية تثقيفية لطلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة حاضر فيها الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، وذلك فى إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعى السليم لمفاهيم الدين الإسلامى الحنيف فى نفوس طلبة كلية الشرطة ضمن البرنامج الثقافى لأكاديمية الشرطة فى العام الدراسى الحالــــى 20202021م.

ودارت الندوة حول موضوع "رجل الأمن القوى الأمين" كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمنى المتمثلة فى خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّى بحُسن الخُلق، وتوضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.


وقد أعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية وتم الرد على تساؤلات وإستفسارات بعض الطلبة فيما يتعلق بموضوع الندوة

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

كومان يؤكد مشاركة مينغويزا مع برشلونة بالمباريات القادمة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:30 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»