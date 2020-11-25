كل ما تريد معرفته عن مكتبة الدروس الإلكترونية التي تطلقها التعليم

Advertisements



تستعد وزارة التربية والتعليم، إطلاق مكتبة الدروس الإلكترونية، بداية من المرحلة الإعدادية حتى الثانوية، تشمل أفلام مكثفة بها أفضل الأساتذة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مكتبة الدروس الإلكترونية التي تطلقها وزارة التربية والتعليم.



١. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مكتبة دروس إلكترونية وأخرى للكتب الإلكترونية أول ديسمبر المقبل.



٢. مكتبة الدروس الإلكترونية التي سيتم تطبيقها في وزارة التربية والتعليم ستكون مثل منصة نتفلكس وشاهد.



٣. تشمل مكتبة الدروس الإلكترونية، بداية المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية.



٤. تلك المنصة ستكون على مستوى أعلى من حيث تدريس المواد الخاصة بكل مرحلة.



٥. ستكون عبارة عن أفلام مكثفة بها أفضل الأساتذة، كما أنها ستكون تحضيرًا للأسئلة الجديدة للثانوية العامة.



٦. يشارك في تلك المنصة أفضل المعلمين وسيقومون بشرح كيفية قدوم الأسئلة في الامتحانات.



٧. تستهدف المكتبة الإلكترونية تعزيز وتوفير أكبر محتوى رقمي للطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا وتقليل أيام التواجد بالمدارس أو في حال توقف الدراسة.



٨. القنوات التعليمية ستكون شريكًا أساسيًا في شرح جميع دروس المناهج المقررة على جميع الصفوف الدراسية.



٩. هناك العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية لمساعدة الطلاب في المذاكرة، مثل نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG.



١٠. تستهدف المنصات التعليمية مساعدة الطالب على الحصول على المعلومات والمعارف بطرق مبتكرة تناسب العصر المعرفي الذي نعيشه الآن.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.