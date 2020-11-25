الحصر العددي لدائرة مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة







وكشف البيان الإحصائي بندر ومركز المنيا الذي أعلنته اللجنة العامة عن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 115751 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 7401 وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 108350 بينما حصل المرشح سيد عبد الوهاب علي الشهير بـ " سيد أبو بريدعة" على 48509 وحصل المرشح أندرو سامي محروس، على 41867 صوتا، بينما حصل المرشح خالد محمد حسن، على 39951 صوتا.



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة المنيا الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

أظهرت عمليات الفرز بلجان دائرة مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة الحصر العددي لأصوات المرشحين بواقع حصول المرشح عثمان المنتصر عبد الرحمن الشهير بـ "العمدة عثمان" على 58968 والمرشح أشرف أحمد عبد العزيز حسانين الشهير بـ"أشرف الأحمدي" على 70941 والمرشح علي فهمي إسماعيل محمد بدوي الشهير بـ "علي بدوي" 64813.