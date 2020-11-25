الحصر العددي لدائرة مغاغة وبني مزار والعدوة بالمنيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أظهرت عملية الحصر العددي بلجان الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة، في شمال محافظة المنيا، والتي تنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، وجميعهم يمثلون أحزابا سياسية عدا مرشح واحد مستقل الإحصاء العددي التالي:

حصول كل من:

إيهاب عبد العظيم جابر "الوفد الجديد" 87814 صوتا.
أحمد عبد المحسن حته "الشعب الجمهوري" 86958 صوتا.
سعودي عبد الرحمن عبد الغفار "مستقبل وطن" 80578 صوتا.
مصطفى خالد فتح الباب "الشعب الجمهوري" 82953 صوتا.
محمد بدوي محمود "حماة الوطن" 55521 صوتا.
حسين حسني غيتة "المصري الديمقراطي" 60133صوتا.
عبد الوهاب مكرم عبد اللطيف "الإصلاح والتنمية" 58437 صوتا.
حمادة محمد محمد حلبي "مستقل" 59774 صوتا.


وكانت جولة الإعادة جرت على مدار يومين داخل 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 ملايين و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغة وبني مزار والعدوة، أبو قرقاص، مركز وبندر ملوي.


ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة المنيا الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

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