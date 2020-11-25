سماع دوي انفجار في مكان انتشار القوات التركية بسوريا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار في مكان انتشار القوات التركية في ريف إدلب بسوريا، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وفي سياق آخر، قد أرسلت تركيا، عشرات المرتزقة السوريين الجدد للقتال في أذربيجان، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن تركيا تواجه عقبات في تجنيد المزيد منهم.

 

وبحسب المرصد السوري، وصلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، خلال الأيام القليلة الماضية، قوامها 300 مرتزق، ليصل عددهم الإجمالي حتى الآن إلى 2350 شخص.

 

وأوضح المرصد السوري، أن تركيا لا تزال تواجه صعوبة بالغة في تجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورني كاراباخ، وذلك لرفض شريحة كبيرة منهم القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي، بالإضافة إلى لخسائر البشرية الكبيرة التي لحق بصفوفهم".

 

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