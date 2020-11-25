الحصر العددي لـ دائرة مركزي سمالوط ومطاي بالمنيا



وكشف البيان الإحصائي الذي أعلنته اللجنة العامة بالدائرة الثانية والتي تضمن مركز سمالوط ومطاي حصول المرشح علاء الدين فيصل مهني، على 65599 صوتا، بينما حصل المرشح سمير رشاد أحمد عيد، على 54884 صوتا، وحصل المرشح مجدي ملك مكسيموس، على 87134 صوتا.



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة المنيا الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.



أظهرت عمليات الفرز بلجان دائرة مركز سمالوط ومطاي الحصر العددي لأصوات المرشحين بحصول المرشح محمد نشأت محمد حسن الشهير بـ"نشأت العمدة" على 103704 والمرشح توحيد تامر علي مرسي الشهير بـ"أحمد تامر" على 84249 صوتا والمرشح سامي سنوني أحمد صميدة على 69643.