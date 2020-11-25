الحصر العددي لدائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا

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أظهرت مؤشرات الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، بالدائرة الرابعة وتضم مركز وبندر أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، والتي تنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين وجميعهم مستقلون.

حصول كل من:

_ حسام محمود أحمد أحمد وشهرته حسام أبو زيد 45644 صوتا.

_ أحمد محمد عبد المنعم 62208 أصوات.

_ محمد نايف محمد طلب - 42032 صوتا.

_ هيثم سامح نجيب برسوم 37340 صوتا.



وكانت جولة الإعادة جرت على مدار يومين داخل 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 ملايين و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغة وبني مزار والعدوة، أبو قرقاص، مركز وبندر ملوي.