رئيس الفيفا يؤكد .. مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021

كشف رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، جيانى إنفانتينو، عن موافقة 22 منتخبا وطنيا من المنطقة العربية على المشاركة فى كأس العرب لكرة القدم التى ستقام فى الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021.





وقال إنفانتينو، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمى للفيفا، فإن يتوقع أن تجمع البطولة الإقليمية فى عام 2021 الملايين من عشاق كرة القدم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربى".





وأضاف: "يسعدنا بالطبع أن جميع الفرق الـ 22 من جميع أنحاء العالم العربى قد وافقت على المشاركة فى كأس العرب 2021 التى ستقام فى ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022".





وواصل:"نتطلع إلى رؤية أفضل الفرق فى المنطقة تتنافس لمعرفة أى دولة ستصبح بطلة، من خلال كرة القدم، مؤكدًا أن هذه البطولة ستوحد أكثر من 450 مليون شخص من جميع أنحاء المنطقة".





وتابع:" نحن على ثقة من أن كأس العرب لكرة القدم ستساعد فى توفير الإثارة فى جميع أنحاء المنطقة حيث نقترب أكثر من استضافة كأس العالم FIFA الأولى فى الشرق الأوسط و العالم العربى فى عام 2022".





ومن الدول المشاركة:-

آسيا: قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.





أفريقيا: مصر والسودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتى وموريتانيا وليبيا.





والجدير بالذكر أن سيتم تقسيم الفرق الـ 16 التى ستشارك فى المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائى، فستقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا، على أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب فى 18 ديسمبر.