جريزمان يكشف عن علاقته مع مدرب برشلونة السابق

تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي برشلونة، عن علاقته بمدرب برشلونة السابق كيكي سيتين.





وقال جريزمان، في تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التلفزيوني: "كانت علاقتي طبيعية مع سيتين.. قال لي والداي أحيانًا أن أسأله لماذا لا ألعب، أو لماذا يستبدلني، لكني قلت إنه لا معنى لهذا الأمر".





وتابع: "بعد أن دفع بي لمدة خمس دقائق فقط أمام أتلتيكو، قال لي إنه يريد التحدث معي بشأن هذا الأمر، لكن أخبرته أنه غير ملزم بفعل ذلك".





وأتم: "رد سيتين: إلى متى ستظل غاضبًا؟ لكني قلت له اهدأ سأواصل العمل ولن أفتعل أي مشكلة، ولديك الحرية في افتراض ما تريد بشأني.. لازلت غاضبًا من سيتين (يضحك)".



