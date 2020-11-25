جريزمان يكشف عن علاقته مع مدرب برشلونة السابق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي برشلونة، عن علاقته بمدرب برشلونة السابق كيكي سيتين.

وقال جريزمان، في تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التلفزيوني: "كانت علاقتي طبيعية مع سيتين.. قال لي والداي أحيانًا أن أسأله لماذا لا ألعب، أو لماذا يستبدلني، لكني قلت إنه لا معنى لهذا الأمر".

وتابع: "بعد أن دفع بي لمدة خمس دقائق فقط أمام أتلتيكو، قال لي إنه يريد التحدث معي بشأن هذا الأمر، لكن أخبرته أنه غير ملزم بفعل ذلك".

وأتم: "رد سيتين: إلى متى ستظل غاضبًا؟ لكني قلت له اهدأ سأواصل العمل ولن أفتعل أي مشكلة، ولديك الحرية في افتراض ما تريد بشأني.. لازلت غاضبًا من سيتين (يضحك)".

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