الجمعة..عصام السقا ضيف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الإعلامي عمرو الليثي يوم الجمعة المقبل في برنامج "واحد من الناس" الفنان الشاب عصام السقا، والذي سيكشف خلال الحلقة عن العديد من الأسرار التي ستذاع لأول مرة.

و سيتحدث أيضًا عن دوره في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا "، وعن كواليس تعاونه مع الفنانة ريهام عبد الغفور، وعن ردود الأفعال القوية التي تلقاها، وعن أعماله المقبلة.

حكاية "ربع قيراط" من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، محمد درويش، محمد علي رزق، نادية رشاد، محمد الصاوي.

ويذاع برنامج "واحد من الناس" يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة "الحياة".

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