تعرف على موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف اتحاد الكرة المصري، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره النادي الأهلي، في قمة الكرة المصرية بالجولة الرابعة من بطولة الدوري في الموسم الجديد.


كما سيلاقي الأهلي نظيره الزمالك في الدور الثاني بالجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري.


كما أعلن اتحاد الكرة المصري، أن انطلاقة بطولة الدوري في الموسم الجديد، يوم11 من شهر ديسمبر المقبل.


وسيواجه النادي الأهلي، نظيره مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، بينما الزمالك يلاقي المقاولون العرب.


وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم المنصرم، وللمرة الثانية والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

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