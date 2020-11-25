موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الأربعاء نادي أولمبياكوس اليوناني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولمبياكوس الدولي باليونان.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دروي أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









ويدخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المباراة وهو فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.



