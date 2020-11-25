غرق عزبة الشامي بالمنتزة في مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

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توجهت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة اول شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لمنطقة عزبة الشامي لمتابعة تداعيات تساقط الامطار نظر لما تشهده المحافظة من سوء الاحوال الجوية وتساقط كميات كبيرة من الامطار والعمل سريعا علي ازالتها.



جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الاسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، والمهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية.



وقامت الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال رف وشفط المياه المتراكمة من العزبة، كما جاري متابعة كافة اماكن تجمع مياه الامطار وتوجيه سيارات شفط المياة لازالة اي معوقات بنطاق حي المنتزة اول واستنفار ميداني لكافة الميدانيين بالحي.



وتتعرض محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لموجة أمطار هي الأشد هذا العام، أجبرت المواطنين على الإختباء في منازلهم، كما أعتبارت محافظة الإسكندرية اليوم إجازة لجميع طلاب المدارس.