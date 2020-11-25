اليوم..انطلاق فيلم الرعب "فيرس" بجميع دور العرض السينمائية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ دور العرض السينمائية اليوم في عرض فيلم "فيرس" الذي يغلب عليه طابع الرعب، وهو من إخراج أسامة عمر، وتأليف أسامة عمر وإنتاج شركة "رايز وفرام".


فيلم "فيرس" بطولة ريم البارودي، وفاء صادق، مها أبو عوف، نهير أمين، شريف السلاموني، تامر القاضي، مارتينا عادل، محمود جمعة، ياسمين رحمي، عبد الحميد منصور، سلمى المعز، جومانا فؤاد، بيجاد المغربي، عبير صعيد، عصام شاهين.

وفي سياق آخر، شاركت ريم البارودي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو بطولة زينة، ميدو عادل، سلوى خطاب، سامح الصريطي، دلال عبد العزيز، ومن إخراج محمد ناير.

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