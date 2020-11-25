ماسكات تناسب البشرة الدهنية.. جربيها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الماسكات التي تناسب البشرة الدهنية، سهلة التحضير، جربيها وستحصلين على نتيجة جيدة  وبشرة لامعة خالية من المشاكل والحبوب.

ماسك الطماطم:
قومي ببرش الطماطم وضعيها على المناطق الدهنية او على بشرة الوجه كاملة وذلك لنحو15 دقيقة.

ماسك البرتقال لتفتيح المسام وتنظيف البشرة بعمق
تجفيف قشر البرتقال
طحنه في الخلاط لكي يصبح ناعما
ضيفي إليه نصف كوب من الماء وملعقتين من الزبادي
طبقي هذا الماسك على البشرة الدهنية واتركيه 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بماء فاتر.

ماسك الشوفان والعسل:
اطحني الشوفان في الخلاط
اضيفي ليها ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون الحامض
امزجي الخليط جيدا ليصبح متماسكا.
اتركيه على بشرتك 10 دقائق قبل غسل بشرتك بالماء الفاتر
جربيه 3 مرات أسبوعيا للحصول على افضل النتائج.

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