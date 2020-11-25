الإسكان: جاري تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي في محافظة بورسعيد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
أحمد الشيخ
Advertisements
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان، والمحافظة.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عدداً من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على الجهود العظيمة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى زمن قياسي لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

واستعرض المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المشروعات التى تنفذها الهيئة فى محافظة بورسعيد، حيث يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، ويستفيد منها 200 ألف نسمة من سكان المحافظة، وتشمل، محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد "الكاب" (جار تجارب التشغيل)، ومشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، ومشروع محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم وجار تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، ومشروع صرف صحي النورس، وتم التسليم الابتدائي لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، وجار تسليم مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي - ثلاثي).

وأوضح المهندس إيهاب خضر، أنه جار تنفيذ مشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، ومشروع إسكان اجتماعى بورفؤاد، ومشروع صرف صحي الزهور، ومشروع صرف صحي الضواحي، ومشروع صرف صحي الشادوف، ومشروع صرف صحي الديبة، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان ومحافظة بورسهيد وزارة الاسكان مشروعات الصرفي الصحي في بورسعيد

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 19 ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 8 ساعات

عرض فرنسي يخلص الأهلي من بادجي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات المختلفة بالوادي الجديد

وزير الإسكان : 473 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية

"الإسكان" تنفذ ١٠ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية

"الإسكان": تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية بتكلفة 823 مليون جنيه

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.3 مليار جنيه لخدمة 375 ألف نسمة

"القومية لمياه الشرب": توصيل خدمات الصرف الصحى لـ33 منطقة ريفية بالمنيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

09:22 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»