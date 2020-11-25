أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد اليوم بداية حالة الاستقرار في الاحوال الجوية التي أعلنت عنها الهيئة، حيث نشهد سقوط أمطار غزيرة على معظم المدن المطلة على سواحل البحر المتوسط (السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، بلطيم، رشيد، بورسعيد، ثم تمتد لمناطق من الوجه البحري منها الدقهلية".



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الأمطار تكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الدلتا وتمتد لمناطق من القاهرة، يصاحبها انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة أكثر.



ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأن حالة عدم الاستقرار تستمر لمدة 48 ساعة قادمة، وتستمر الامطار الغزيرة بالأماكن والمدن المطلة على البحر المتوسط، مؤكدًا أن هناك تنسيق تام مع غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبين كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية.



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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.