في 3 خطوات.. حضري ستيك اللحم بهذه الطريقة
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
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مقادير ستيك اللحم
- الستيك : 2 قطعة
- زيت الزيتون : نصف كوب
- ملح : حسب الرغبة
- بهارات مشكلة : حسب الرغبة
الأرز
يمكنك تحضير الأرز حسب رغبتك سواء بسمتي أو عادي بالبهارات أو المكسرات معمر أو أرز بالشعيرية وقدميه مع ستيك اللحم فور تجهيزه.
السلطة
طماطم : 1 حبة (مقطعة)
خيار : 1 حبة (مقطع)
خس : كوب (مفروم)
الجرجير : كوب (مفروم)
الذرة : علبة
البصل : 1 حبة (مقطع)
بقدونس : ربع باقة (مفروم)
عصير الليمون : ربع كوب
ملح : رشّة
طريقة تحضير ستيك اللحم مع الأرز
جهزي خليط من الملح والبهارات وزيت الزيتون وتبلي بهذا الخليط اللحم
سخني الزيت جيدا وشوحي اللحم
قلبي باستمرار حتى تستوي جيدا
وبعد تحضير الأرز وضعي مكونات السلطة معا وقلبي جيدا وقدميها بجانب اللحم وبالهنا والشفا