في 3 خطوات.. حضري ستيك اللحم بهذه الطريقة

مقادير ستيك اللحم

- الستيك : 2 قطعة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة





الأرز

يمكنك تحضير الأرز حسب رغبتك سواء بسمتي أو عادي بالبهارات أو المكسرات معمر أو أرز بالشعيرية وقدميه مع ستيك اللحم فور تجهيزه.





السلطة