جمال العدل يكشف عن إنتاجه فيلم لـ"المدفعجية"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



أعلن المنتج جمال العدل عن تحضيره لفيلم جديد يدور في إطار شعبي، ويقوم ببطولته فرقة "المدفعجية"، وهو من إنتاج شركة "العدل جروب".

وأوضح جمال العدل خلال لقائه مع برنامج "mbc treding" أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تحضيرات الفيلم، لافتًا إلى أنه سيكون فيلمًا موسيقيًّا، يغلب عليه الطابع الشعبي، لكنه ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا.

وأشار جمال العدل أنه من المقرر أن ينضم له نيللي كريم، ومن الممكن أن ينضم له أيضًا الفنان عمرو يوسف، لافتًا أن الميزة في شركة الإنتاج أنها تتأنى في اختيار أبطال أعمالها.

وفي سياق آخر، عُرض للمنتج جمال العدل في السباق الرمضاني الماضي مسلسلي"خيانة عهد"، و" بـ 100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين ، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي.

أخبار تهمك

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 19 ساعة

عرض فرنسي يخلص الأهلي من بادجي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

09:22 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»