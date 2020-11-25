ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم اليابانية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الأربعاء بدعم من مكاسب "وول ستريت" إذ أغلق مؤشر "داو جونز" أعلى 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق أمس الثلاثاء، تزامناً مع الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح "كورونا".

  

وقادت أسهم شركات قطاعي الشحن وتعدين الحديد والصلب مكاسب البورصة اليابانية.

 

فيما قفز سهم "نيسان موتور" 7% بدعم من آمال المستثمرين بأن تتحول الشركة لصناعة السيارات الكهربائية بعدما أعلنت أن سيارتها المدمجة المعاد تصميمها ستتميز بنظام تكنولوجيا السيارات الهجينة.


وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.5% إلى 26297 نقطة، كما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% مسجلاً 1768 نقطة.

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