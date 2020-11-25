تشيز كيك بطريقة مختلفة.. جربيها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي ست البيت طريقة عمل تشيز كيك مثل المطاعم في منزلك بطريقة مختلفة وبمكونات بسيطة وسهلة، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

مقادير تشيز كيك الأفوكادو
- 2 كوب من البسكويت المطحون
- كوب من فستق حلبي 
- كوب من الزبدة
- 2 حبة من الأفوكادو
- قالب جبن كريمي
- كوب و1/4 من السكر 
- 3 بيضات 
- ليمونة مبشورة 
- 1/4 كوب من عصير الليمون 
- 2 معلقة من الفانيليا 
- 3 أكواب من القشطة

للتغطية والتزيين
- 2 كوب كريمة
- ملعقة صغيرة من الفانيليا 
- مكسرات

طريقة تحضير تشيز كيك الأفوكادو
نقوم بتُسخين الفرن على 180 درجة مئوية.
ضعي الزبدة والبسكويت والفستق الحلبي الأخضر وقلبي جيدا
في قالب فرن متحرك ومدهون ومبطن بالزبدة نضع البسكويت
نضع في وعاء خلط كبير الأفوكادو والجبن وكوب من حبيبات السكر والكريمة الحامضة ونخلط المكونات جيداً، ثم نُضيف البيض والليمون المبشور وعصير الليمون والفانيلا ونسكب المكونات على الخليط فوق طبقة البسكويت بالزبدة.
نخبز التشيز كيك في الفرن الذي سبق تسخينه لمدة 30 دقيقة.
نخرج الصينية من الفرن لتبرد ثم يتم خفق الويب كريم مع السكر والفانيليا والمكسرات وتُغطى طبقة التشيز كيك.
نضعها بالثلاجة لمدة 6–8 ساعات ونضع المكسرات وتقدم بالهنا والشفا.

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